Un nuovo poster internazionale per A Quiet Place 2

Attraverso il solito Imp Awards, quest’oggi diamo uno sguardo al nuovo poster internazionale di A Quiet Place 2.

Il poster sarà utilizzato presumibilmente per il mercato latino, e mostra i “superstiti” del primo capitolo approdato al cinema nel corso del 2018. Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

A Quiet Place: Part II

A Quiet Place 2 sarà firmato e diretto da John Krasinski.

Il primo capitolo ha raccolto un grandissimo successo di critica e pubblico. La storia ruotava intorno ad un famiglia sopravvissuta al quasi sterminio della vita sulla Terra a causa dell’invasione di una terrificante razza aliena. L’incasso Worldwide è stato 340.9 milioni di dollari.

CAST: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Djimon Hounsou e Noah Jupe, John Krasinski.

TRAMA: Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

AL CINEMA: Negli Usa dal 20 marzo 2020. In Italia dal 16 aprile.