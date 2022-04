Il nuovo film su Super Mario Bros rimandato al 2023

La Universal Pictures ha scelto di rinviare al 2023 il prossimo film dedicato al celebre videogame Super Mario Bros.

Inizialmente atteso per il 21 dicembre 2022, il nuovo Super Mario Bros movie ora ha ottenuto una nuova data di uscita al 7 aprile 2023, ossia tra meno di un anno da oggi. La scelta, secondo il The Hollywood Reporter, deriverebbe dalla volontà di Nintendo di ottenere un film di qualità, in maniera tale da evitare il flop economico del primo film datato 1993, il quale fu apprezzato dal pubblico solo dopo la pubblicazione in home video.

Il nuovo Super Mario Bros movie sarà realizzato in live animation, con Aaron Horvath e Michael Jelenic in cabina di regia, e Matthew Fogel (Minions 2) come sceneggiatore. La Illumination Entertainment di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto (creatore del gioco originale) per Nintendo si occuperanno della produzione con Universal Pictures.

Tra i protagonisti del cast vocale ci sarà spazio per Chris Pratt, che doppierà Mario, ma anche per Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).