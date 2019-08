La gloriosa serie tv La Casa di Carta è tornata su Netflix con i nuovi episodi della terza stagione, e fin da subito ha fatto capire di avere una marcia in più.

Dopo due settimane circa dalla messa in onda della terza stagione, La Casa di Carta è tornata a registrare numeri da record sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Attraverso un report reso noto dallo stesso colosso, infatti, i nuovi episodi di La Casa di Carta sono stati visti da 34.355.956 di account in soli 7 giorni. Questi sono numeri da record, i quali attestano la serie come la più vista non inglese più vista di sempre in una sola settimana di programmazione.

Netflix, inoltre, ha confermato che La Casa di Carta 3 ha registrato record assoluti (quindi non relativi a serie non inglesi) in paesi come Spagna, Francia, Italia, Argentina, Brasile, Cile e Portogallo.

