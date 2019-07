L’ottava stagione di Arrow, come noto, sarà l’ultima. A tal proposito quest’oggi il produttore Marc Guggenheim ha voluto anticipare una piccola sorpresa per i fan.

Attraverso un tweet apparso sul proprio account Twitter, lo storico produttore dell’Arrowverse ha annunciato un cambio di costume per il Green Arrow di Stephen Amell. L’immagine non permette di apprezzare il costume nella sua interezza, ma è già un inizio.

Sull’ultima stagione di Arrow si discute da tempo, ed in parte perchè porterà il suo protagonista – Oliver Queen – a fare un sacrificio estremo durante il crossover noto come Crisi sulle Terre Infinite. Come noto, non si tratta di uno spoiler, anche perchè la morte del personaggio è stata anticipata nel precedente crossover dell’Arrowverse dal titolo Elseworlds. In quell’occasione infatti Oliver Queen ha fatto un patto con The Monitor che porterà il protagonista dello show a sacrificare la sua vita per un bene superiore.

L’ottava – ed ultima – stagione di Arrow conterà solo 10 episodi, ed andrà in onda su The CW nel prossimo autunno.