Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente in corso e, come spesso accade per i prodotti Marvel, gli aggiornamenti arrivano col contagocce.

[Pericolo Spoiler] Questa mattina approfittiamo di un post-social apparso su Twitter per dare uno sguardo a quello che sarà il nuovo costume indossato da Bucky (Sebastian Stan) nello show Disney+. L'immagine è inequivocabile, e mostra lo "stile Wakanda" utilizzato per il braccio sinistro del Soldato d'Inverno.

Trovate l'immagine in fondo al nostro articolo.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.