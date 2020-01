Due sceneggiatori per lo sviluppo di nuovi Transformers movies

La saga cinematografica legata ai mitici Transformers è pronta ad espandersi dopo il riavvio avvenuto con Bumblebee.

Il The Hollywood Reporter questa sera ha rivelato che Paramount Pictures e Hasbro hanno ingaggiato due nuovi sceneggiatori per scrivere due diverse storie da ambientare nel nuovo franchise partito con Bumblebee nel 2018.

I nomi dei due scrittori sono Joby Harold e James Vanderbilt, il primo noto per essere il co-sceneggiatore di Army of the Dead, il prossimo zombie movie di Zack Snyder, il secondo invece per la co-sceneggiatura di The Amazing Spider-Man.

L'obiettivo dei due colossi della produzione è ovviamente battere il ferro ancora caldo, espandendo l'universo Transformers in maniera radicale. Il riavvio del franchise ottenuto con Bumblebee ha generato nuovo entusiasmo nei fan dopo la caduta di stile ottenuta da Michael Bay con i suoi 5 capitoli.

Non resta che attendere l'evoluzione di questa notizia.