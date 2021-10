Netflix ha diffuso in rete i characters poster dedicati ai protagonisti di Red Notice, la mega produzione diretta da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo).

I protagonisti dei tre poster sono “ovviamente” i personaggi interpretati nel film da Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds (li trovate in fondo alla pagina). Il film, considerato il maggior investimento di Netflix dalla sua nascita, approderà sul catalogo a partire dal 12 novembre. Avete già apprezzato il nuovo adrenalinico trailer? Fatelo a questo indirizzo.

RED NOTICE

PRODUZIONE: In cabina di regia Rawson Marshall Thurber. Il film è una co-produzione Netflix. Tra i produttori Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Il film conterà su un budget colossale da 130 milioni di dollari. CAST: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. DISTRIBUZIONE: Su Netflix a partire dal 12 novembre 2021.

TRAMA: Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.