Due nuovi motion poster dal cinecomic Blue Beetle

Warner Bros ha condiviso in rete due nuovi motion poster da Blue Beetle, il film DC in arrivo nelle sale il prossimo agosto.

I due nuovi artwork promozionali mettono in mostra Khaji-Da, il potente alieno che si trasforma in un’armatura capace di donare poteri immensi a chi la indossa. Di recente la Warner Bros ha ingaggiato la cantante/attrice Becky G per il doppiaggio. Ecco qui di seguito i due motion poster:

Jaime Reyes is a Superhero, whether he likes it or not. #BlueBeetle – Only in Theaters August 18 pic.twitter.com/8ICUHqK1cm — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) June 8, 2023

BLUE BEETLE

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto ha avuto il ruolo da regista. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine interpreterà la sua fidanzata, nel cast anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo. Becky G darà voce all’alieno Khaji-Da. Al cinema dal 18 agosto 2023.

TRAMA: Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.