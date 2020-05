Due nuove foto da The Old Guard, il film Netflix con Charlize Theron

La rivista Entertainment Weekly ha diffuso in rete due nuove foto da The Old Guard, il nuovo film Netflix con Charlize Theron.

Le immagini mostrano la bellissima Charlize Theron in compagnia del cast di supporto, al cui interno trova spazio anche il nostro Luca Marinelli. Il film approderà su Netflix a partire dal 10 luglio.

Trovate altre foto all'interno di questo nostro articolo.

THE OLD GUARD

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato.

: Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. CAST : Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne.

TRAMA : Il fumetto, e quindi il film, seguirà le vicende della protagonista Andromache "Andy" di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l'immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte

IN TV: Su Netflix dal 10 luglio 2020.

LE FOTO