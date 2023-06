Il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato tante nuove immagini da Rebel Moon, il kolossal diretto da Zack Snyder.

Le immagini sono state diffuse in esclusiva dalla rivista Vanity Fair, e successivamente dai canali social del colosso dello streaming. Con le foto, il magazine ha anche rilasciato una lunga intervista al regista in cui si spiegano i motivi della divisione del film in due parti:

“Se mi chiedete di realizzarlo in meno di due ore, perderò tutto il lavoro sui personaggi. Non importerà a nessuno di queste persone. Si tratta di una storia su come le persone possono cambiare, sulla redenzione, su cosa siamo a disposti a fare per combattere…’. Quindi Stuber ha detto: ‘E se ti dessi due film?'”.

Tra le altre cose, Zack Snyder ha confermato la volontà di realizzare due versioni di Rebel Moon, una per famiglie e l’altra più esplicita ed estrema, notizia già pubblicata da noi in quest’ultimo articolo.

Assisti alla nascita di un nuovo universo con queste foto in anteprima da REBEL MOON di Zack Snyder. Su Netflix dal 22 dicembre. pic.twitter.com/h24xpzv8yi — Netflix Italia (@NetflixIT) June 7, 2023

REBEL MOON

Rebel Moon sarà diviso in due parti. Il film è diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fungono da produttori esecutivi Bergen Swanson, Sarah Bowen di Grand Electric, Shay Hatten e Kurt Johnstad. CAST: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doo-na, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend, Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Michiel Huisman, Anthony Hopkins. Netflix distribuirà la prima parte di Rebel Moon a partire dal 22 dicembre 2023.

Sinossi preliminare: Una colonia pacifica ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.