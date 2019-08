AMC ha diffuso un bel po' di nuove immagini dalla decima stagione di The Walking Dead. Con le foto, l'emittente ha anche svelato il nome dell'interprete di Dante.

Come noto dai fumetti, Dante conquista il cuore di Maggie (Lauren Cohan), ma prima ancora viene descritto come un ribelle ed un grande oratore per la comunità di Alexandria. L'attore che darà volto al personaggio è Juan Javier Cardenas (Snowfall).

Norman Reedus as Daryl Dixon, Sydney Park as Cyndie, Danai Gurira as Michonne, Melissa McBride as Carol Peletier, Kerry Cahill as Diane - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC



Seth Gilliam as Father Gabriel Stokes, Josh McDermitt as Dr. Eugene Porter, Avi Nash as Siddiq, Christian Serratos as Rosita Espinosa - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Jeffrey Dean Morgan as Negan, Blaine Kern III as Brandon - The Walking Dead _ Season 10, Episode 1 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Norman Reedus as Daryl Dixon, Melissa McBride as Carol Peletier - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Nadia Hilker as Magna, Danai Gurira as Michonne; group - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Eleanor Matsuura as Yumiko, Danai Gurira as Michonne - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Danai Gurira as Michonne, Norman Reedus as Daryl Dixon - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Cailey Fleming as Judith Grimes, Danai Gurira as Michonne, Antony Azor as RJ Grimes - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Josh McDermitt as Dr. Eugene Porter - The Walking Dead _ Season 10 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

The Walking Dead 10 è stato sviluppato da Angela Kang.

Nel cast torneranno Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst, Dan Fogler, Thora Birch, Juan Javier Cardenas.

La Sinossi Ufficiale. The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

La decima stagione di The Walking Dead prenderà il via, negli USA, il 6 ottobre. In Italia debutterà lunedì 7 ottobre 2019, su Fox.