A meno di dieci giorni dall’esordio nelle sale, Hellboy torna protagonista sulle nostre pagine con una nuova sfornata di video promozionali.

M2 Pictures ha rilasciato oggi una sfilza di nuove featurette sottotitolate in italiano. Vi ricordiamo che Hellboy sarà distribuito in Italia l’11 aprile, ossia in anteprima mondiale.

Hellboy è stato diretto da Neil Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola. Nel cast David Harbour, Milla Jovovich, Penelope Mitchell, Daniel Dae Kim, Ian McShane, Brian Gleeson, Alistair Petrie, Sophie Okonedo.

La Sinossi. Il film è incentrato sul viaggio di Hellboy in Inghilterra, dove dovrà sconfiggere Nimue, consorte di Merlino e Regina di Sangue. Ma la loro battaglia ci porterà vicini alla Fine del Mondo, destino che Hellboy vuole del tutto evitare.

Hellboy arriverà nelle sale il 12 aprile 2019. In Italia approderà dall’11 aprile in anteprima mondiale.