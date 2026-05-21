Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena, il talent show dedicato al mondo del rap italiano prodotto da Fremantle.

La nuova edizione dello show debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo lunedì 22 giugno 2026, proponendo un formato esteso da nove episodi complessivi (uno in più rispetto al passato) distribuiti con cadenza settimanale.

La novità principale di questa terza stagione risiede nell’ampliamento della giuria: accanto ai confermati Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge infatti Guè, figura di riferimento della scena hip-hop nazionale. I primi quattro episodi, disponibili dal 22 giugno, mostreranno le audition iniziali e lo scouting territoriale che toccherà le città di Bologna, Lugano e Milano. In questa fase i quattro giudici saranno affiancati da ospiti d’eccezione come Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro.

I successivi quattro episodi del 29 giugno introdurranno le sfide classiche del format, tra cui le iconiche prove di cypher, la realizzazione di videoclip, i duetti con pesi massimi del rap italiano e una prova totalmente inedita basata sull’utilizzo dei sample musicali.

I numeri da record dello show e i dettagli della finale da 100.000 euro

La competizione si concluderà ufficialmente con la finalissima in streaming programmata per lunedì 6 luglio 2026. Nell’ultimo appuntamento, i finalisti rimasti in gara si contenderanno il titolo di vincitore e il premio in denaro del valore di 100.000 euro.

Il debutto della terza stagione segue lo straordinario successo commerciale ottenuto dalle prime due edizioni del programma. I brani inediti presentati dai concorrenti arrivati alle fasi conclusive dello show hanno infatti superato complessivamente il traguardo di quasi un miliardo di stream totali, calcolati combinando le performance registrate su tutte le principali piattaforme digitali e social.

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