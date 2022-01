Adrenalina pura nella nuova clip di Uncharted, il film con Tom Holland

Sony Pictures ha diffuso ieri una nuova adrenalinica clip da Uncharted, il film tratto dalla celebre saga videoludica, con protagonista Tom Holland.

La clip in questione riprende in toto una sequenzza spettacolare solo anticipata nel primo trailer (qui), mostrando il potenziale in spettacolarità di uno dei film più attesi dell’anno. Trovate la clip in fondo alla pagina. La divisione nazionale della Sony ha anche confermato la release italiana per il mese di febbraio, specificando che il giorno della prima sarà il 17.

UNCHARTED

PRODUZIONE: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. La direzione è a cura di Ruben Fleischer (Zombieland – Venom). CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. DISTRIBUZIONE: Dal 17 febbraio 2022 nei cinema italiani, il 18 febbraio in quelli USA.

TRAMA: Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo. L’ultimo videogioco uscito (senza tenere conto dei due spin-pff due spin-off L’abisso d’oro e L’eredità perduta) è Uncharted 4: Fine di un Ladro.