Una buona notizia arriva per i fan della serie tv Lucifer, e riguarda il numero di episodi scelti per la quinta, ed ultima, stagione in arrivo su Netflix.

Grazie ad un aggiornamento proveniente direttamente da Netflix, il numero degli episodi dell'ultima stagione è stato notevolmente incrementato. Dai canonici 10 annunciati qualche settimana fa (gli stessi della quarta stagione), Netflix ha portato a 16 il numero degli episodi.

Per i fan dello show è certamente un piccolo - ma importante - "rimborso emotivo" in conseguenza alla notizia che la quinta stagione sarà effettivamente l'ultima ad approdare sul colosso dello streaming.

Tra le altre cose, la showrunner Ildy Modrovich ha già avvisato i fan della serie tv Lucifer di non ricorrere a campagne di "salvataggio" per lo show, perchè questi ultimi episodi saranno la perfetta chiusura di un lungo percorso. Nello stesso tempo ha però tenuto aperto ad altre strade future come spin-off e film.