01 Distribution ha svelato il trailer ufficiale di Now You See Me 3, o come approderà al cinema “L’illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t“.

Il conto alla rovescia che riporterà al cinema i celebri “Cavalieri” del mondo dell’illusionismo è partito, l’uscita del terzo film della saga (un quarto capitolo è stato già confermato) è previsto per il 13 novembre 2025. Per l’occasione 01 Distribution ha svelato quest’oggi il nuovo trailer italiano, con tanto di sorpresa di nuovo titolo ufficiale per il mercato cinematografico italiano.

L’illusione Perfetta – Now You See Me: Now You Don’t | Altre informazioni sul film

Il film, ancora diretto da Ruben Fleischer, vedrà il ritorno dei celebri interpreti dei primi due film, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman, ma anche dei nuovi volti di Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike.

Trama del film: I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un’esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.

“Ruben ha fornito tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, aumentando la posta in gioco e la portata in ogni modo“, ha detto Adam Fogelson (CEO Lionsgate). “Non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film e siamo entusiasti che creerà ancora più magia con noi“.

“Dirigere Now You See Me: Now You Don’t è stato divertente quanto girare qualsiasi altro film della mia carriera“, ha aggiunto Ruben Fleischer. “Combina due delle mie cose preferite, i film sulle rapine e la magia, e lavorare con questo incredibile cast è stato davvero magico. Ovviamente voglio continuare così“.