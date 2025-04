I Quattro Cavalieri stanno tornando. Lionsgate quest’oggi ha diffuso il primo trailer di Now You See Me: Now You Don’t, terzo film della famosa saga.

Il lancio del trailer in rete è stato preceduto da un evento in grande stile da parte di Lionsgate. Infatti, il video è stato presentato su un cartellone pubblicitario a Times Square, durante il quale sono stati distribuiti 250.000 dollari in pagamenti digitali a spettatori ignari.

Now You See Me 3 seguirà i prodigi dei celebri quattro illusionisti, questa volta accompagnati da alcuni “nuovi adepti” interpretati rispettivamente da Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, con un nuovo bersaglio interpretato da Rosamund Pike. Lo scorso aprile la Lionsgate ha ufficializzato il nuovo titolo ufficiale, ma anche la realizzazione futura di un quarto capitolo.

Now You See Me: Now You Don’t | Cosa Sappiamo

Il film, ancora diretto da Ruben Fleischer, vedrà il ritorno dei celebri interpreti dei primi due film, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman, ma anche dei nuovi volti di Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike.

“Ruben ha fornito tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, aumentando la posta in gioco e la portata in ogni modo“, ha detto Fogelson. “Non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film e siamo entusiasti che creerà ancora più magia con noi“.

“Dirigere Now You See Me: Now You Don’t è stato divertente quanto girare qualsiasi altro film della mia carriera“, ha aggiunto Fleischer. “Combina due delle mie cose preferite, i film sulle rapine e la magia, e lavorare con questo incredibile cast è stato davvero magico. Ovviamente voglio continuare così“.

Now You See Me 3 | Il Trailer