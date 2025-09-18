Now You See Me 3 | L’illusione è perfetta nel nuovo trailer

01 Distribution ha rilasciato il nuovo trailer L’illusione Perfetta – Now You See Me, terzo capitolo della fortunata saga action.

Con un quarto capitolo già in via di sviluppo, Now You See Me 3 si è mostrato questa sera con un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Ricordiamo che il ritorno dei celebri Cavalieri avverrà nelle nostre sale a partire dal 19 novembre 2025.

Guardate qui il nuovo trailer di L’illusione Perfetta – Now You See Me

La trama di L’illusione Perfetta – Now You See Me 3

I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un’esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.

Il film, ancora diretto da Ruben Fleischer, vedrà il ritorno dei celebri interpreti dei primi due film, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman, ma anche dei nuovi volti di Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike.

“Ruben ha fornito tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, aumentando la posta in gioco e la portata in ogni modo“, ha detto Adam Fogelson (CEO Lionsgate). “Non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film e siamo entusiasti che creerà ancora più magia con noi“.

“Dirigere Now You See Me: Now You Don’t è stato divertente quanto girare qualsiasi altro film della mia carriera“, ha aggiunto Ruben Fleischer. “Combina due delle mie cose preferite, i film sulle rapine e la magia, e lavorare con questo incredibile cast è stato davvero magico. Ovviamente voglio continuare così“.