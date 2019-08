Lo scorso anno Netflix ha annunciato di essere al lavoro su una versione live-action della fortunata serie animata Winx Club, da allora però nessuna notizia è trapelata. Almeno fino ad oggi.

Secondo Discussing Film pare che le riprese della serie potrebbero partire il il prossimo settembre in Irlanda, e che il budget per realizzarla sarebbe molto considerevole. Inoltre, la fonte rivela che il titolo dello show potrebbe essere Fate: The Winx Club Saga, con il ruolo di showrunner affidato a Bryan Young, e Juny Counihan come produttrice esecutiva.

Per quanto riguarda la trama, invece, in rete circola la voce che al posto di Tecna e Aisha (che dovrebbero essere introdotte più avanti nella serie), potrebbero fare il proprio esordio nell'universo WinX nuove fate. I nomi delle nuove fate sarebbero Beatrix, Jade e Dane, con casting attesi tra breve in quel di Londra.

Questa serie di rumours non ha al momento riscontrato conferme, ne da parte di Netflix, ne tantomeno lato Rainbow. Non resta che attendere a tal proposito nuovi aggiornamenti in merito.