La Vertical Entertainment ha ufficialmente annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione di Skylin3s , il terzo capitolo del franchise sci-fi partito con Skyline.

L'attrice Lindsey Morgan, vista nel secondo capitolo Beyond Skyline, riprenderà il suo ruolo di Capitano Rose Corley. Insieme alla Morgan si uniranno al cast di Skylin3s anche Jonathan Howard (Godzilla: King of Monsters), Alexander Siddig (Game of Thrones), Rhona Mitra (Underworld: la ribellione dei Licans), Daniel Bernhardt (John Wick) e James Cosmo (Chernobyl).

Questa la sinossi ufficiale apparsa in rete:

Il terzo film di questa trilogia di successo si concentra sul capitano Rose Corley, un essere umano nato con superpoteri extraterrestri che hanno un prezzo: è l'unica persona abbastanza forte da battere gli invasori alieni, ma ha bisogno di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d'invecchiamento. Rose, una combattente di lunga data contro gli invasori, è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e ancora una volta gli verrà chiesto di combattere. Gli ibridi tra umani e alieni, che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre, stanno per diventare pericolosi, cadendo sotto il controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per riuscire a salvare l'umanità.

