Il mese di maggio su Paramount+ si preannuncia ricco di adrenalina e grandi ritorni, con un’offerta che spazia dal western moderno al crime contemporaneo, fino a titoli cult per tutta la famiglia.

Dutton Ranch: Beth e Rip ripartono dal Texas

L’evento più atteso è senza dubbio il debutto di Dutton Ranch, disponibile dal 15 maggio. Lo spin-off segue due dei volti più amati di Yellowstone, Beth e Rip (Kelly Reilly e Cole Hauser), nel loro tentativo di ricominciare una nuova vita in Texas. La serie, composta da 9 episodi, vede l’ingresso nel cast della cantautrice Morgan Wade al suo debutto recitativo nel ruolo di Carol, una barista che “vede tutto”. Accanto ai protagonisti troveremo nomi del calibro di Annette Bening, Ed Harris e Jai Courtney.

Il crime di M.I.A. e le novità di Dexter: Resurrection

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato a M.I.A., la nuova serie crime firmata da Bill Dubuque arriva il 7 maggio in modalità binge. La storia segue la trasformazione di Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela) tra i bassifondi di Miami.

Novità importanti arrivano anche per il futuro della piattaforma: sono stati annunciati Bokeem Woodbine e Nona Parker Johnson come series regular per la seconda stagione di Dexter: Resurrection, dove affiancheranno Michael C. Hall e le già annunciate guest star Uma Thurman e Brian Cox.

Per chi cerca una via di mezzo tra tensione e ironia, il 1° maggio debutta Friendship, una black comedy con Paul Rudd e Tim Robinson che esplora i confini scomodi dell’amicizia maschile.

Grandi ritorni e intrattenimento per la famiglia

Il catalogo di maggio si arricchisce anche di grandi successi:

Top Gun: Maverick : Il film campione d’incassi con Tom Cruise torna disponibile dal 1° maggio .

: Il film campione d’incassi con Tom Cruise torna disponibile dal . Comandante : Dal 3 maggio , il film con Pierfrancesco Favino racconta l’eroica storia di Salvatore Todaro.

: Dal , il film con Pierfrancesco Favino racconta l’eroica storia di Salvatore Todaro. SkyMed 4 : Dal 21 maggio tornano i soccorritori aerei canadesi con casi ancora più rischiosi.

: Dal tornano i soccorritori aerei canadesi con casi ancora più rischiosi. Nickelodeon: Per i più piccoli tornano SpongeBob SquarePants, Rubble & Crew e PAW Patrol: Rocky e la Gattastrofe.

Paramount+: il grande cinema e le serie cult

Per scoprire tutti i titoli crime, gli originali prodotti da Taylor Sheridan e le anteprime esclusive della piattaforma, visita il nostro HUB dedicato:

Paramount+: La guida completa alle serie originali, i film in anteprima e tutte le novità del catalogo 2026.