Il mese di dicembre è oramai alle porte, ed il colosso dello streaming Netflix ha preparato per i propri abbonati tante sorprese, con serie tv e film davvero molto attesi.

Volendo partire dall’offerta cinematografica, viene da pensare a Don’t Look Up, lo sci-fi diretto da Adam McKay, con un cast stellare guidato dalla coppia artistica firmata da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Ma il prossimo sarà anche il mese di E’ stata la mano di Dio, l’atteso film di Paolo Sorrentino che potrebbe rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar 2022.

Tra le serie tv più attese in arrivo da dicembre su Netflix non possiamo non citare la terza – ed ultima – stagione di Lost in Space, così come l’ultima attesissima parte di La Casa di Carta ed i magici avvenimenti che saranno narrati nella seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy con Henry Cavill. Dicembre su Netflix sarà anche l’occasione per la quarta stagione della serie animata Jurassic World: Nuove Avventure, e la seconda di Emily in Paris. Per gli amanti dei fumetti, infine, si segnala l’arrivo della terza stagione di Titans.

Ma andiamo con ordine e date una lettura alla lista completa delle novità in arrivo su Netflix dal 1° dicembre.

NOVITA’ NETFLIX DA DICEMBRE 2021

Serie TV originali

1 dicembre: LOST IN SPACE, Stagione 3

2 dicembre: COYOTES, Miniserie

3 dicembre: LA CASA DI CARTA, Stagione 5 Parte 2

8 dicembre: TITANS, Stagione 3

10 dicembre: ARANYAK, Stagione 1

10 dicembre: HOW TO RUIN CHRISTMAS, Stagione 2

11 dicembre: INSPECTOR KOO, Stagione 1, episodi a cadenza settimanale

15 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: PHILLIPE CAYE FELIPE, Miniserie

17 dicembre: THE WITCHER, Stagione 2

17 dicembre: DECOUPLED – DIVORZIARE, Stagione 1

20 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: SAMUEL OMAR, Miniserie

22 dicembre: EMILY IN PARIS, Stagione 2

23 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: PATRICK, Miniserie

29 dicembre: ANXIOUS PEOPLE, Stagione 1

30 dicembre: KITZ, Stagione 1

31 dicembre: COBRA KAI, Stagione 4

31 dicembre: STAY CLOSE, Miniserie

Serie TV

1 dicembre: THE 100, Stagione 7

1 dicembre: NEW AMSTERDAM, Stagione 2

9 dicembre: THE SINNER, Stagione 3

Film originali

1 dicembre: IL POTERE DEL CANE

1 dicembre: IL SERPENTE VERDE

2 dicembre: THE WHOLE TRUTH

2 dicembre: SINGLE PER SEMPRE?

3 dicembre: COBALT BLUE

3 dicembre: MIXTAPE – UNA CASSETTA PER TE

6 dicembre: DAVID E GLI ELFI

9 dicembre: ASAKUSA KID

10 dicembre: THE UNFORGIVABLE

10 dicembre: BACK TO THE OUTBACK – RITORNO ALLA NATURA

10 dicembre: DOS

10 dicembre: VIRTUALMENTE REALE

15 dicembre: E’ STATA LA MANO DI DIO

16 dicembre: NATALE IN CALIFORNIA – LUCI DELLA CITTÀ

16 dicembre: A NAIJA CHRISTMAS

22 dicembre: NEMICI A NATALE

24 dicembre: DON’T LOOK UP

24 dicembre: IL FULMINE MURALI

24 dicembre: A 1000 KM DAL NATALE

Film

1 dicembre: WYATT EARP

1 dicembre: THE CLEANSE

1 dicembre: I GIOVANI UCCIDONO

1 dicembre: PAURA NELLA NOTTE

1 dicembre: LA TIGRE NELL’OMBRA

1 dicembre: A NOI LE INGLESINE!

1 dicembre: VIRUS LETALE

1 dicembre: VENDETTA NEL SOLE

1 dicembre: UNBROKEN: PATH TO REDEMPTION

1 dicembre: ALISSA

1 dicembre: ALLONS Z’ENFANTS

1 dicembre: C’ERA UNA VOLTA IN MESSICO

1 dicembre: HELLEGAT

1 dicembre: ISTANBUL

1 dicembre: LE BUGIE NEL MIO LETTO

1 dicembre: THE END OF THE JOURNEY

1 dicembre: IL CICLONE

1 dicembre: IL POSTINO

1 dicembre: IN VIAGGIO CON PAPÀ

1 dicembre: PENSAVO FOSSE AMORE… INVECE ERA UN CALESSE

1 dicembre: TRE UOMINI E UNA GAMBA

1 dicembre: TROPPO FORTE

1 dicembre: VIAGGI DI NOZZE

3 dicembre: BURNED BRIDGES

3 dicembre: PARADISE LOST

3 dicembre: ROLANDE MET DE BLES – STORIA DI UNA PASSIONE

6 dicembre: JOKER

6 dicembre: JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA

10 dicembre: THE ENEMIES

10 dicembre: I GABBIANI MUOIONO NEL PORTO

10 dicembre: THE DEAD BRUGES

12 dicembre: BLINDED BY THE LIGHT

15 dicembre: I GUERRIERI DEL CIELO E DELLA TERRA

17 dicembre: FORMENTERA

17 dicembre: PSALM 21

Anime e animazione