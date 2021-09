E’ partito ufficialmente ottobre, il mese dell’anno solitamente associato cinematograficamente alla festa di Halloween. Proprio per questo Netflix ha in serbo per i propri clienti tante novità da urlo.

Nonostante la celebre festa di Halloween sia ancora lontana un mese, il colosso dell’intrattenimento Netflix con l’inizio del mese di ottobre sembra aver già messo le carte in tavola, con film e serie originali capaci di appassionare gli amanti del genere mistery/horror. Dalla seconda stagione di Locke and Key, passando per all’action-horror Army of Thieves, infatti, l’ottobre di Netflix si presenta come uno dei periodi più attesi dagli appassionati. Ma occhio che ottobre regalerà anche titoli celebri dell’universo horror.

In arrivo sulla piattaforma ci sono, inoltre, la terza stagione della seguitissima serie You, la mini-serie Maid, il thriller di Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal dal titolo The Guilty, la seconda stagione della serie sci-fi Another Life, e la mini-serie antologica di Neill Blomkamp dal titolo Oats Studios: Volume 1.

Ma diamo una lettura a tutte le novità Netflix qui di seguito:

Film

Anatomy (1 ottobre)

Forever Rich – Storia di un rapper (1 ottobre)

L’età dell’innocenza (1 ottobre)

Love You To Death (1 ottobre)

Nightmare – Dal profondo della notte (1 ottobre)

Nightmare 5 – Il mito(1 ottobre)

Nudi e felici (1 ottobre)

Swallow (1 ottobre)

The Guilty (1 ottobre)

Non si scherza col fuoco (2 ottobre)

C’è qualcuno in casa tua (6 ottobre)

Il cardellino (6 ottobre)

La tortura del silenzio (6 ottobre)

Les Carabiniers (6 ottobre)

Angeliena (8 ottobre)

Mio fratello, mia sorella (8 ottobre)

Rancore (Kin) (8 ottobre)

Il sogno di Crumb (10 ottobre)

La famiglia Van Paemel (10 ottobre)

Lee & Cindy C (10 ottobre)

Mira (10 ottobre)

The Sacrament (10 ottobre)

The Seventh Heaven (10 ottobre)

Convergence: il coraggio nella crisi (12 ottobre)

Distanza di sicurezza (13 ottobre)

Operation Hyacinth (13 ottobre)

Slashers (14 ottobre)

Il monaco che scese dalla montagna (15 ottobre)

Io, tu, lui e lei (The Four of Us) (15 ottobre)

Killer Under the Bed (15 ottobre)

La battaglia dimenticata (15 ottobre)

The trip (15 ottobre)

Unfaithful – L’amore infedele (15 ottobre)

Everybody happy (17 ottobre)

8 Rue de l’Humanité (20 ottobre)

Found: ritrovate (20 ottobre)

Night Teeth (20 ottobre)

Stuck together (20 ottobre)

Army of thieves (29 ottobre)

Serie TV

Maid (1 ottobre)

Oats Studios: Volume 1 (1 ottobre)

Paik’s Spirit (1 ottobre)

Seinfeld (1 ottobre)

Gatte per magia (Scaredy cats) (1 ottobre) – Kids

On My Block, quarta stagione (4 ottobre)

Remember you (5 ottobre)

La vendetta delle Juana (6 ottobre)

Il codice da un miliardo di dollari (7 ottobre)

Altro che caffè, terza stagione (8 ottobre)

Pretty smart (8 ottobre)

Hometown Cha-Cha-Cha, episodi settimanali (9 ottobre)

Il Club delle BabySitter, seconda stagione (11 ottobre) – Kids

Another life, seconda stagione (14 ottobre)

Il mondo di Karma (15 ottobre) – Kids

Little things, quarta stagione (15 ottobre)

My name (15 ottobre)

YOU, terza stagione (15 ottobre)

Misfit: fuori posto – La serie (16 ottobre)

Locke & Key, seconda stagione (22 ottobre)

More than blue: la serie (22 ottobre)

The Office – US (23 ottobre)

Luis Miguel: la serie (18 ottobre)

Colin in bianco e nero (29 ottobre) – Miniserie

Il tempo che ti do (29 ottobre)

Animazione

Sword Art Online, quarta stagione (1 ottobre)

The Promised Neverland, seconda stagione (1 ottobre)

The Seven Deadly Sins – Cursed by light (1 ottobre)

Scisson Seven, terza stagione (3 ottobre)

L’ingegno dello Yakuza casalingo (Gokushufudou), seconda parte episodi settimanali (7 ottobre)

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo, seconda parte episodi settimanali (7 ottobre)

Il film Pokémon – I segreti della giungla (8 ottobre)

A Tale Dark & Grimm (8 ottobre) – Kids

Blue Period, episodi settimanale (9 ottobre)

Peter Bell 2 – A caccia della corona dello zar (10 ottobre) – Kids

Bright: Samurai Soul (12 ottobre)

Mighty Express, quinta stagione (12 ottobre) – Kids

Violet Evergarden: The Movie (13 ottobre)

Inside Job (22 ottobre)

Maya e i tre guerrieri (22 ottobre) – Kids