A pochi giorni dall’inizio del mese di luglio, Netflix ha diffuso in rete la lista delle novità in uscita (tra film e serie tv), confermando una passione innata per horror e animazione.

Il genere horror nel luglio di Netflix regalerà emozioni forti: dall’interessante horror made in Italy dal titolo A Classic Horror Story all’attesissimo Fear Street, la trilogia tratta dai racconti del brivido di R.L. Stine (Piccoli Brividi), passando per la serie d’animazione Resident Evil: Infinite Darkness, questi sono senza dubbio i prodotti più attesi dagli appassionati del brivido. Ma attenzione anche ai titoli non originali, luglio infatti prevede il rilascio di film quali Leatherface, Non Aprite quella Porta (1974) e Turistas.

Tra gli altri eventi più attesi di luglio 2021, spazio alle nuove stagioni di Outer Banks, Sky Rojo e Atypical, ed ancora alle primissime stagioni di Generazione 56K e Young Royals.

NOVITA’ LUGLIO 2021 SU NETFLIX

Film – Netflix Originals

1 luglio: DYNASTY WARRIORS

2 luglio: HASEEN DILLRUBA FEAR STREET PARTE 1: 1994 THE 8TH NIGHT

7 luglio: MAJOR GROM – IL MEDICO DELLA PESTE

9 luglio: COME SONO DIVENTATO UN SUPEREROE FEAR STREET PARTE 2: 1978 L’ESTATE PASSATA THE WATER MAN

14 luglio: A CLASSIC HORROR STORY GUIDA ALLA FAMIGLIA PERFETTA

16 luglio:

DEEP

FEAR STREET PARTE 3: 1666

23 luglio: BLOOD RED SKY L’ULTIMA LETTERA D’AMORE

29 luglio: RESORT TO LOVE – ALL’AMORE NON SI SFUGGE

30 luglio: L’ULTIMO MERCENARIO

Serie Tv – Netflix Originals

1 luglio: GENERAZIONE 56K | Stagione 1 YOUNG ROYALS | Stagione 1

2 luglio: MORTALE | Stagione 2

| Stagione 2 4 luglio: ALL MINE | Stagione 1

| Stagione 1 7 luglio: LA GUERRA DEI VICINI | Stagione 1 PANTANO | Stagione 2

9 luglio: ATYPICAL | Stagione 4 BIOHACKER | Stagione 2 LA CUOCA DI CASTAMAR | Stagione 1 VIRGIN RIVER | Stagione 3

15 luglio: NON HO MAI… | Stagione 2

| Stagione 2 23 luglio: KINGDOM: ASHIN OF THE NORTH | Speciale

| Speciale 23 luglio: SKY ROJO | Stagione 2

| Stagione 2 30 luglio: OUTER BANKS | Stagione 2

Contenuti non originali

1 luglio: CROCE E DELIZIA E POI C’E’ KATHERINE LABYRINTH – DOVE TUTTO É POSSIBILE LEATHERFACE LO SPECIALISTA NON APRITE QUELLA PORTA (1974) THE LEGEND OF ZORRO TURISTAS LEGENDS OF TOMORROW | Stagione 5 QUARANTINE TALES | Stagione 1

2 luglio: IN VACANZA SU MARTE

13 luglio: THE GOOD DOCTOR | Stagioni 1–3