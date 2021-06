Novità: Film, Serie tv ed altro in arrivo su Disney+ da luglio 2021

La piattaforma digitale Disney+ prepara l’assalto al caldo torrido di luglio 2021, e lo fa presentando una serie di novità davvero molto interessanti.

Il film Black Widow (con Accesso VIP) è sicuramente l’evento principe del mese di luglio su Disney+, ma la piattaforma digitale di certo non punterà solo sul fascino di un buon cinecomic. Al prossimo capitolo MCU, infatti, si aggiunge l’uscita in anteprima (e a pagamento) di Jungle Cruise, l’atteso fantasy con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Spazio nel prossimo mese anche al nuovo episodio di Marvel Studio Assembled, questa volta dedicato a Loki, e ad altri interessanti progetti per i più piccoli quali Monsters & Co. La Serie – Lavori in Corso ed a Turner e il Casinaro – La Serie.

Attraverso il canale tematico Star, inoltre, spazio per il tanto atteso Alita: Angelo della Battaglia, film oggetto delle speranze dei fan per quanto riguarda la realizzazione di un sequel, e film cult quali Chronicle e Allarme Rosso.

NOVITA’ DISNEY+ DA LUGLIO 2021

NOVITA’ DISNEY+

MONSTERS & CO. LA SERIE – LAVORI IN CORSO! – 7 LUGLIO

BLACK WIDOW – 9 LUGLIO

JUNGLE CRUISE – 28 LUGLIO

MARVEL SPIDEY EI SUOI FANTASTICI AMICI-I CORTI – 21 LUGLIO

RACE TO THE CENTER OF THE EARTH – 14 LUGLIO

TURNER E IL CASINARO – LA SERIE – 21 LUGLIO

CIP E CIOP: AL PARCO – 28 LUGLIO

L’AMICA DEGLI SQUALI – 23 LUGLIO

PUNTI DI SVOLTA CON ROBIN ROBERTS – 28 LUGLIO

I SEGRETI DELLE ATTRAZIONI DISNEY – 28 LUGLIO

MARVEL STUDIOS LEGENDS EPISODIO 9: BLACK WIDOW – 7 LUGLIO

MARVEL STUDIOS ASSEMBLED: IL DIETRO LE QUINTE DI LOKI – 16 LUGLIO

NOVITA’ STAR

A TEACHER: UNA STORIA SBAGLIATA – 30 LUGLIO

GREY’S ANATOMY – 9 LUGLIO

STATION 19 – 21 LUGLIO

9-1-1 – 9 LUGLIO

WAR OF THE WORLDS – 21 LUGLIO

LEGION – 28 LUGLIO

ALITA – ANGELO DELLA BATTAGLIA – 9 LUGLIO

ATTO DI FEDE – 23 LUGLIO

CHRONICLE – 2 LUGLIO

I LOVE SHOPPING – 16 LUGLIO

ALLARME ROSSO – 23 LUGLIO