Il mese di maggio si preannuncia esplosivo per gli abbonati Disney+, con un catalogo che mescola sapientemente azione Marvel, cronaca nera italiana e il ritorno di acclamate serie originali.

L’attesa più grande è tutta per il 13 maggio, data in cui debutterà The Punisher: One Last Kill. In questo nuovo capitolo, Frank Castle torna per un’ultima, brutale missione di vendetta che promette di chiudere definitivamente i conti con il suo passato.

Ma maggio non è solo azione: il 20 maggio arriva World Wide Mafia, una serie originale incentrata sulla ‘Ndrangheta che esplora il potere globale delle organizzazioni criminali. Prodotta da BC Movie e diretta da Charly Meili, la serie vanta un cast internazionale e una narrazione tesa che segue le indagini per smantellare le ramificazioni della “World Wide Mafia”.

Da Stanley Tucci ai Simpson: tutte le serie in arrivo a maggio

Oltre ai grandi debutti, il catalogo si arricchisce di ritorni molto attesi.

Il 12 maggio riprende il viaggio gastronomico di Stanley Tucci In Italia con la seconda stagione, portando lo spettatore tra le eccellenze culinarie di Napoli e Venezia. Gli amanti del drama potranno invece seguire la seconda stagione di Rivals, disponibile dal 15 maggio, mentre sul fronte comedy segnaliamo la trentaseiesima stagione de I Simpson, in arrivo dal 28 maggio.

Per gli appassionati di sport e intrattenimento live, il 23 maggio sarà la data da segnare sul calendario per la finale della UEFA Women’s Champions League a Oslo.

Infine, continuano i nuovi episodi di successi come Abbott Elementary e 9-1-1, confermando un mese ricco di contenuti per ogni tipo di pubblico.

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