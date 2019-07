Ci sono novità importanti dal casting relativo alla prossima mini-serie prodotta da CBS All Access dedicata al celebre romanzo di Stephen King dal titolo L’ombra dello Scorpione.

Oltre al già citato James Marsden in trattative per il ruolo centralissimo di Stu Redman (Gary Sinise nella celebre mini-serie anni novanta), ComingSoon.net ha confermato oggi che la CBS sta trattando con Marilyn Manson, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Greg Kinnear, Odessa Young e Henry Zaga.

Di questi attori in trattativa (alcuni di questi in fase molto avanzata) è noto che la Goldberg è stata contattata per il ruolo di Mother Abagail, mentre Henry Zaga per Nick Andros, altro personaggio chiave per la storia, interpretato nella mini-serie anni novanta da Rob Lowe.

Inoltre, la fonte rivela che il cantante Marilyn Manson sta scrivendo anche un brano che farà parte della colonna sonora della nuova mini-serie.

The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sarà sviluppata da Josh Boone e Ben Cavell. L’intera prima stagione conterrà 10 episodi.

Tra i produttori, oltre a Boone e Cavell, anche Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein. Ed ancora Will Weiske e Miri Yoon ed il figlio di Stephen King, ovvero Owen King.

Non esiste ancora una data di inizio produzione.