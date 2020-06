Novità da Comic-Con@Home, l'edizione online del San Diego Comic Con

La prossima edizione del San Diego Comic Con prenderà il nome di Comic-Con@Home e, come oramai noto, sarà la prima versione assoluta di festival del fumetto online.

L'evento è atteso per tra il 22 ed il 26 luglio, ma la notizia più importante è che sarà aperta a tutti, e quindi gratuita, attraverso i propri canali social, a partire dall’esposizione dell’Exhibit Hall. Non mancheranno, ovviamente, i classici panel esclusivi su fumetti, videogiochi, film e fumetti, oltre a varie attività cui i fan potranno partecipare da casa.

"Per la prima volta in mezzo secolo di storia, siamo felici di accogliere virtualmente chiunque da tutto il mondo,” ha dichiarato il portavoce del SDCC David Glanzer. “Sono tempi difficili a causa del lockdown, ma pensiamo che sia un’opportunità per condividere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità".

Una splendida notizia che di certo renderà entusiasti i tanti appassionati della convention più amata, i quali potranno assistere ai panel di cinema, fumetti e videogame più attesi. Non resta che attendere novità riguardo gli ospiti.