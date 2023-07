Tutte le novità in arrivo su Prime Video da Luglio 2023

Il catalogo di Prime Video si appresta a dare il benvenuto al mese di luglio, e con esso a tutte le novità in arrivo, tra film e serie tv.

Per gli amanti delle serie tv, il 7 luglio sarà rilasciato The Horror of Dolores Roach, un racconto da brivido ispirato alla leggenda metropolitana di Sweeney Todd, ma l’appuntamento più importante è fissato per fine mese quando sarà la volta della seconda attesa stagione di Good Omens. Tra i film più attesi, John Wick 4 è sicuramente la punta di diamante, ma attenzione a The Covenant, con Jake Gyllenhaal, che di certo non scontenterà gli amanti dei drammi bellici.

TUTTE LE NOVITA’ DA LUGLIO 2023 SU PRIME VIDEO

SERIE E SHOW ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

The Horror of Dolores Roach | 07 luglio

A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere! | 07 luglio

L’estate nei tuoi occhi S2 | 14 luglio

Takeshi’s Castle Japan | 25 luglio

Good Omens S2 | 28 luglio

FILM ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

L’Estate Più Calda | 06 luglio

Il consiglio studentesco | 12 luglio

Robots | 17 luglio

NUOVI FILM IN ARRIVO

PRIME E SECONDE VISIONI

Muti (The Ritual Killer) | 11 luglio

John Wick 4 | 20 luglio

So tutto di te | 25 luglio

The Covenant | 27 luglio

Romantiche | 31 luglio

ALTRI FILM

Anon | 1 luglio

Colors – Colori di guerra | 1 luglio

Rapina a mano armata | 1 luglio

Il ritorno dei magnifici sette | 1 luglio

Il ritorno dei morti viventi | 1 luglio

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo | 1 luglio

I magnifici sette | 1 luglio

Le pistole dei magnifici sette | 1 luglio

Ronin | 1 luglio

Mister mamma | 1 luglio

Strade violente | 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero | 1 luglio

Macchine mortali | 1 luglio

La mummia (2017) | 1 luglio

Capitan Mutanda | 1 luglio

Baby boss | 1 luglio

Pitch Perfect 3 | 1 luglio

Atomica bionda | 1 luglio

Mamma Mia! Ci risiamo | 1 luglio

Pixels | 1 luglio

Bad Boys | 1 luglio

Man in the Dark | 2 luglio

Gintama: The Final | 14 luglio

Ocean’s 8 | 15 luglio

The Nun: La vocazione del male | 15 luglio

Bentornato presidente | 28 luglio

Io c’è | 29 luglio

SERIE TV & SHOW

Ben 10 – la seconda stagione | 1 luglio

Teen Titans Go! – la seconda stagione | 1 luglio

Batman: The Brave and the Bold – la seconda stagione | 1 luglio

Nip/Tuck – le sei stagioni | 1 luglio

Chicago P.D. – l’ottava stagione | 14 luglio

Gintama – la settima stagione | 14 luglio

Masha e Orso – la terza stagione | 18 luglio

FILM IN SCADENZA

Corro da te | 3 luglio

Fast & Furious 9 – The Fast Saga | 4 luglio

La rosa velenosa | 14 luglio

Gunpowder Milkshake | 27 luglio

House of Gucci | 31 luglio

SERIE E SHOW IN SCADENZA