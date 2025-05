Nova | Un rumour riaccende le speranze per la serie Marvel

Ufficialmente la serie live action Nova è stata messa in standby da Marvel Studios, ma non per la stampa accredita, come sempre sul pezzo in merito a notizie o semplicemente rumours di giornata.

Secondo un nuovo rumour proposto dallo specialista Alex Perez di The Cosmic Circus, infatti, pare che Kevin Feige voglia affidare al noto personaggio Marvel Comics un ruolo di primissimo piano nella prossima fase del Marvel Cinematic Universe. Nel particolare la fonte spiega che il ruolo di Nova possa essere paragonabile a quello di Loki nella Saga del Multiverso.

“Tutto quello che so è che Nova è un punto chiave per la prossima saga, così come Loki lo è stato per la saga del Multiverso“, ha detto Perez.

La serie live action Nova è stata annunciata nel corso del 2022, e soltanto molti anni dopo l’introduzione della Nova Corps nell’MCU (2014). Il primo nome collegato al progetto come showrunner è stato quello di Sabir Pirzada (Moon Knight), ma successivamente Ed Bernero ha raccolto il ruolo. Come anticipato, la serie è stata temporaneamente sospesa (così come anche Strange Academy e Terror Inc) nel febbraio del 2024, ed è questo l’ultimo aggiornamento più o meno confermato.

Tra gli attori fino ad oggi accostati al celebre ruolo, quello di Brandon Sklenar (This Ends With Us) è stato l’unico a stuzzicare l’interesse di fan e addetti ai lavori.

Nova | Breve sul personaggio

Nova è apparso per la prima volta nel numero di settembre 1976 di Super Adventures intitolato “The Man Called Nova”. L’eroe è stato creato da Marv Wolfman e John Romita Sr. Nei fumetti, Richard Rider è noto soprattutto per essere stato la prima incarnazione dell’eroe. E’ stato presentato come un adolescente che, dopo aver ereditato improvvisamente i poteri dall’elmo cosmico di Rhomann Dey, è diventato membro della forza di polizia intergalattica Nova Corps.