Il futuro cosmico della Casa delle Idee si arricchisce di un tassello fondamentale che i fan invocavano da anni. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, i Marvel Studios hanno affidato lo sviluppo di un film dedicato a Nova a Michael Waldron, una delle menti creative più fidate e di successo della compagnia.

Le indiscrezioni hanno trovato conferma dopo che la scorsa settimana era trapelato in rete il tesserino sindacale della WGA dello sceneggiatore, in cui il progetto compariva misteriosamente tra i suoi crediti. Gli insider sottolineano che la pellicola si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo pre-produttivo, ma l’accordo prevede che l’autore firmi la sceneggiatura con l’obiettivo di sedersi anche dietro la macchina da presa in veste di regista qualora il progetto ricevesse il definitivo semaforo verde.

Dalla cancellazione della serie tv al legame con gli Skrull nel Marvel Universe

La strada per portare sul grande schermo Richard Rider (o Sam Alexander) è stata particolarmente tortuosa. Inizialmente, lo studio guidato da Kevin Feige aveva pianificato di trasformare il fumetto in una serie televisiva destinata a Disney+, affidandone la scrittura a Sabir Pirzada; tuttavia, quella prima incarnazione è stata definitivamente accantonata nel corso del 2025 nell’ottica di una ristrutturazione creativa della divisione televisiva.

Il ritorno di Nova sotto forma di film per il cinema (precedentemente anticipato come rumour) rilancia le ambizioni cosmiche del Marvel Universe: introdotto nei fumetti nel 1976, il personaggio è un membro d’élite della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corps – già parzialmente introdotta nel primo Guardiani della Galassia – da cui eredita poteri straordinari come superforza, volo e un’incredibile resistenza ai danni. Nei fumetti, il supereroe vanta storici e violentissimi scontri con la razza aliena dei mutaforma Skrull, elementi centrali di recenti produzioni del franchise come Captain Marvel e la miniserie Secret Invasion.

La scelta di Michael Waldron per supervisionare il rilancio di questa proprietà intellettuale non è affatto casuale. Il regista e sceneggiatore vanta un legame d’acciaio con la Disney e con l’MCU, avendo firmato lo script del blockbuster Doctor Strange nel Multiverso della Follia e avendo guidato come showrunner il trionfo televisivo di Loki, considerata all’unanimità una delle migliori serie della saga. Al di fuori del mondo dei supereroi, Waldron ha dimostrato una notevole versatilità firmando l’acclamato dramma sportivo Heels e completando di recente le riprese della seconda stagione della serie comedy Chad Powers con protagonista la stella Hollywoodiana Glen Powell.

Scheda Tecnica

Titolo provvisorio: Nova

Nova Sceneggiatura / Regia: Michael Waldron

Michael Waldron Soggetto originale: Marv Wolfman, John Buscema (fumetto Marvel Comics)

Marv Wolfman, John Buscema (fumetto Marvel Comics) Produzione: Marvel Studios, Anomaly Pictures

Marvel Studios, Anomaly Pictures Stato della produzione: In fase di sviluppo iniziale (Early Development)

In fase di sviluppo iniziale (Early Development) Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe / Walt Disney Studios Motion Pictures