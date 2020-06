Nova e Adam Warlock nel futuro cosmico del Marvel Cinematic Universe?

Mentre l'intero fandom Marvel continua ad attendere il ritorno "ai lavori" da parte propri beniamini dopo la pausa forzata, pare che i Marvel Studios stiano pensando di espandere in maniera esponenziale il proprio lato cosmico.

Con l'introduzione di Thanos, dei Guardiani della Galassia, di Captain Marvel e dei celebri Skrull, l'universo Marvel continua a gettare un lungo occhio alla galassia, pertanto non sorprende il fatto che alcuni celebri personaggi, quali Nova e Adam Warlock, siano prossimi ad essere introdotti nel franchise.

A gettare benzina sul fuoco, alimentando così tale ipotesi, è stato in queste ore il sempre informato in ambito MCU "Mikey Sutton". Secondo il noto giornalista, infatti, i Marvel Studios starebbero preparando una sorta di Avengers Cosmico, con Captain Marvel pronta ad unire un team di eroi (Guardiani della Galassia, Nova, Adam Warlock ed altri) contro una minaccia proveniente dalla galassia, presumibilmente Annihilus.

Questo rumour al momento è destinato a rimanere tale, e questo perchè l'intero franchise è fermo in attesa di ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Detto questo, alcune importanti tracce di questo ipotetico piano Marvel sono state già lasciate lungo il franchise, basti pensare alla sequenza post-credits di Guardiani della Galassia vol. 2 (Warlock), a Captain Marvel e l'introduzione degli Skrull, e alla scena post-credits di Spider-Man: Far From Home (Nick Fury nello spazio).

Non resta che attendere nuove conferme nel corso delle prossime settimane.