Il catalogo di Disney+ si prepara ad accogliere una nuova ed elettrizzante visione della vita metropolitana moderna. È stato infatti rilasciato il trailer ufficiale di Not Suitable for Work, la nuova serie comedy originale firmata dalla mente geniale di Mindy Kaling.

Not Suitable for Work debutterà in esclusiva su Disney+ martedì 2 giugno. I primi tre episodi saranno disponibili immediatamente, seguiti da una programmazione di due episodi ogni settimana.

Ambientata nel cuore glamour di Manhattan, precisamente nel quartiere di Murray Hill, la serie ci porta nelle vite di cinque ventenni ossessionati dalla carriera. Questi giovani professionisti puntano dritti al successo ma, tra una scadenza e l’altra, devono cercare di non dimenticare la propria felicità personale.

Not Suitable for Work: il cast e il tocco di Mindy Kaling

La firma di Mindy Kaling è sinonimo di dialoghi brillanti e situazioni in cui è facile immedesimarsi, come già dimostrato con successi del calibro di The Mindy Project. Per questa nuova avventura, la Kaling ricopre il ruolo di creatrice ed executive producer insieme allo showrunner Charlie Grandy. La produzione, frutto della collaborazione tra Kaling International e Warner Bros. Television, punta su un cast giovane e talentuoso guidato da Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay e Jay Ellis.

Ad arricchire ulteriormente il progetto troviamo una lista impressionante di guest star ricorrenti, tra cui spiccano nomi del calibro di Victor Garber, Constance Wu, Greg Germann e Judy Gold.

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