“Dunque amici, ho sentito da AMC la scorsa settimana. Non faremo una terza stagione di NOS4A2. È un peccato, ma sono grato che siamo stati almeno in grado di terminare l’adattamento della trama del fantastico romanzo di Joe Hill. Congratulazioni a ogni singolo membro della nostra fenomenale squadra per queste due stagioni strane e meravigliose. Mi mancherà rivedere tutti a Little Rhody quest’anno, ma sono terribilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Grazie, Joe Hill, per tutta la tua generosità, immaginazione e supporto, e per averci dato fiducia a Vic e Charlie, Maggie, Bing, Linda, Chris, Lou, Tabitha, Wayne, Millie e tutti i tuoi personaggi imperfetti, complicati e belli. E grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che si sono sintonizzati, specialmente a coloro che hanno twittato insieme a noi ogni settimana, avete reso la domenica sera molto divertente. Spero di incontrarmi di nuovo con tutti voi da qualche parte lungo il cammino.“