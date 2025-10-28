E’ disponibile il trailer ufficiale di Norimberga, il film a sfondo storico con protagonisti Russell Crowe e Rami Malek.

Ispirato a fatti realmente accaduti, Norimberga è ambientato all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, con il mondo ancora scosso dagli orrori dell’Olocausto nazista. Il film è scritto e diretto da James Vanderbilt, ed ispirato al romanzo “The Nazi and the Psychiatrist” di Jack El-Hai. Nel cast, oltre ai già citati Russell Crowe e Rami Malek, spicca anche il volto di Michael Shannon.

Guardate qui il trailer del film Norimberga

Qual è la trama del film Norimberga?

All’indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (il premio Oscar Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring (il premio Oscar Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Allo stesso tempo, gli Alleati — guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), affrontano l’impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia.

Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi… o semplicemente malvagi?

Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l’umanità.

Norimberga è stato prodotto da Richard Saperstein, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Frank Smith, William Sherak, Cherilyn Hawrysh, Benjamin Tappan, István Major e George Freeman. Nelle sale italiane sarà distribuito dal 18 dicembre 2025.