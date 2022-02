Distribuito a partire dal 18 febbraio attraverso la nota piattaforma di streaming Netflix, “Non Aprite Quella Porta” è un film horror che ci riporta, a cinque anni di distanza da “Leatherface” nell’universo narrativo legato al serial killer Faccia di Cuoio.

Si tratta del nono film della serie, e si pone come sequel diretto della pellicola capostipite, datata 1974 e diretta da Tobe Hooper. Questa è la recensione.

Un gruppo di ragazzi e ragazze si reca per ragioni di affari in una cittadina del Texas tristemente nota per alcuni fatti di cronaca nera avvenuti molti anni prima. Dopo una serie di incontri con personaggi della comunità locale (agenti di polizia e alcuni “cowboy” del luogo), arrivano in una città fantasma in cui gli unici abitanti sono una donna anziana e un “ragazzone” di cui si prende cura. Sarà carneficina.

Nonostante una partenza promettente grazie ai titoli di testa e al relativo accompagnamento musicale, fin dalle prime sequenze questa ennesima riproposizione di uno dei personaggi più fortunati del sottogenere gore, si innesta su binari che sanno di già visto e che portano con sé certi echi degli horror per teenager che andavano tanto di moda nei primi anni del nuovo millennio.

Non Aprite Quella Porta dura poco (per fortuna) e si delinea come un susseguirsi di scene splatter di una truculenza insolita e fastidiosa (e chi scrive è un appassionato di cinema horror). Le interpretazioni mediocri sono al servizio di una regia, che porta la firma di David Blue Garcia, che si limita a seguire i dettami del mestiere.

L’elemento che determina maggiormente la malariuscita del film è però la pochezza della scrittura. La storia, di fatti, non è altro che un pretesto per mettere in scena una sequela di immagini sanguinolente sostenute (si fa per dire) da nodi narrativi deboli e da personaggi stereotipati e incontrati in decine e decine di pellicole di spavento.

Il nono film della saga “Non Aprite Quella Porta” (curiosa la scelta di portare lo stesso titolo dell’originale) è un conglomerato di cliché di cui si poteva decisamente fare a meno.

Non Aprite Quella Porta è attualmente presente sul catalogo di Netflix.