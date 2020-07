I nomi dei registi di Hawkeye, la nuova serie Marvel

I Marvel Studios sono pronti a dare il via alla produzione di Hawkeye, una delle future serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe.

Con WandaVision prevista per il prossimo autunno, The Falcon and the Winter Soldier certamente rinviata al prossimo anno, e Loki ancora in fase di produzione, i Marvel Studios sembrano intenti a dare il via quest'anno anche alla produzione di Hawkeye.

Attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, pare che i Marvel Studios abbiano scelto i registi che si occuperanno di dirigere lo show. I nomi sono quelli di Bert and Bertie (il duo britannico composto da Amber Finlayson – Bert – e Katie Ellwood – Bertie – note per aver diretto la comedy Troop Zero) e Rhys Thomas (Comrade Detective). La fonte non esclude, però, l'ingaggio futuro di altri registi.

Per quanto riguarda la messa in onda su Disney+ pare che i fan avranno questo onore non prima dell'estate 2021, ovvero dopo The Falcon and the Winter, WandaVision e Loki.

