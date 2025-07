Nola King | La serie con Samuel L. Jackson è ufficiale

Paramount+ ha reso ufficiale lo sviluppo di Nola King, la serie con Samuel L. Jackson che farà da spin-off a Tulsa King.

Così come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento, nelle ore scorse la serie Nola King ha ottenuto il via libera da Paramount+. Come oramai noto, il protagonista del nuovo show sarà Samuel L. Jackson, il cui ruolo sarà quello di Russell Lee Washington Jr, personalità di spicco che sarà introdotto nel corso della terza stagione di Tulsa King, la cui uscita è prevista per il mese di settembre.

“Samuel L. Jackson porta con sé un carisma impareggiabile e un’attrattiva globale, rendendolo la scelta perfetta per amplificare il successo di uno dei nostri più grandi successi e trasformarlo in un franchise di successo,” ha dichiarato Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount Global e Presidente di SHOWTIME/MTV Entertainment. “Sulla scia del successo esplosivo di TULSA KING con Sylvester Stallone, il pubblico potrà ora vivere tutta la potenza della performance dinamica e sfaccettata di Jackson, che darà nuova energia a una delle serie di punta di Paramount+.“

“Chris McCarthy mi ha proposto un’idea rivoluzionaria: elevare la mia serie oltre il classico racconto di un boss mafioso, trasformandola in un franchise dinamico e incentrato sulla famiglia” – ha dichiarato Sylvester Stallone che aggiunge – “Ho accettato subito. Sam Jackson è l’unica scelta possibile per guidare questa nuova avventura a New Orleans, e David Glasser con 101 Studios sono i partner ideali per darle vita.”

“Collaborare con Paramount è stata un’esperienza straordinaria,” ha affermato David C. Glasser, CEO di 101 Studios. “Taylor ha avuto l’idea geniale di catapultare Sylvester Stallone nel cuore di Tulsa, ed è stato tutto ciò che speravamo e anche di più. Il successo della serie ci ha ora condotti a un’altra icona. Non vedo l’ora di scoprire cosa porterà Sam in questo universo.”

Nola King | Altre informazioni sulla serie

NOLA KING segue la storia di Russell Lee Washington Jr. (Jackson) che, dopo aver stretto amicizia con Dwight Manfredi (Stallone) durante dieci anni di detenzione in un carcere federale, viene inviato a Tulsa dalla famiglia criminale Renzetti di New York con l’incarico di eliminare Dwight una volta per tutte. Ispirato da ciò che Dwight ha costruito a Tulsa e colpito dalle possibilità offerte da una seconda occasione, Washington torna a New Orleans, la città che aveva abbandonato quarant’anni prima, per riallacciare i rapporti con la sua famiglia e i suoi amici, e per riprendere il controllo della città che aveva lasciato. Così facendo, si attira l’ira dei suoi ex datori di lavoro a New York e si espone ai vecchi nemici di NOLA, sia criminali che poliziotti.

NOLA KING è prodotta dai candidati all’Oscar® Taylor Sheridan, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson. Tra i produttori esecutivi figurano anche David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman e Keith Cox. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, e distribuita da Paramount Global Content Distribution.

