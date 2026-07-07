Apple TV ha svelato oggi le prime immagini ufficiali di Nocturne, una nuova e avvincente serie televisiva che mescola i toni della dramedy a quelli del thriller psicologico più cupo.

Tratta dai celebri romanzi crime bestseller internazionali Lazarus e The Sandman scritti da Lars Kepler, la serie vanta un cast artistico e tecnico di altissimo profilo. I protagonisti principali del progetto saranno Liev Schreiber, pluripremiato attore già vincitore di Tony e Actor Award, e la candidata agli Emmy Zazie Beetz; entrambi figureranno all’interno del progetto anche in veste di produttori esecutivi. Accanto a loro, il pubblico ritroverà anche il carismatico Stephen Graham nel ruolo del diabolico antagonista.

La serie è stata creata per il piccolo schermo da Rowan Joffe e sviluppata da John Hlavin, che ricopre anche il ruolo chiave di showrunner. I primi due episodi della stagione sono stati diretti dal pluripremiato regista Tim Van Patten. La produzione è firmata da A+E Studios in associazione con Range Studios, che hanno portato sul piccolo schermo l’universo letterario di Lars Kepler, pseudonimo dei coniugi Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril, i cui romanzi thriller hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in ben 40 lingue diverse.

Nocturne serie Apple TV: trama e data di uscita degli episodi

La serie debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 30 ottobre con la pubblicazione dei primi due episodi, per poi proseguire con un appuntamento settimanale ogni venerdì fino al gran finale previsto per il 25 dicembre, per un totale di dieci puntate complessive.

La trama segue da vicino le vicende di Jonah Lynn (interpretato da Schreiber), un ex militare diventato detective della omicidi che decide di trasferirsi dalle difficili strade di Philadelphia a una tranquilla cittadina della Pennsylvania occidentale in cerca di pace. La sua ritrovata serenità verrà però bruscamente interrotta quando la sua famiglia e l’intera comunità finiranno nel mirino di Jurek Walter (Graham), un serial killer astuto e manipolatore.

Per fermare la scia di sangue e salvare l’ultima vittima innocente del killer, Jonah si troverà costretto a compiere una scelta estrema: mandare la sua figlia adottiva, l’agente speciale dell’FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a confrontarsi direttamente faccia a faccia con Jurek in un tesissimo gioco psicologico sospeso tra la vita e la morte. Ad arricchire il prestigioso cast dello show troviamo anche Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr.

Nocturne – Crediti Apple TV