Nocturama, il commento al film di Bertrand Bonello

Vi proponiamo il commento a Nocturama, un film del 2016 diretto da Bertrand Bonello, presente sul catalogo Netflix.

Scritto e diretto dal regista francese Bertrand Bonello, questo thriller nasce da una co-produzione congiunta tra Francia, Belgio e Germania. Nel cast sono presenti i volti di Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers e Hamza Meziani.

TRAMA. Un gruppo di adolescenti di estrazioni diverse. Ciascuno di loro inizia una strana danza attraverso il labirinto della metro e delle strade della capitale. Sembrano seguire un piano stabilito. I loro gesti sono precisi quasi pericolosi. Alla fine si riuniscono tutti nello stesso posto, un centro commerciale all'orario di chiusura. La notte sta per iniziare…

COMMENTO. Un gruppo di giovani, eterogeneo da un punto di vista etnico e sociale, è accomunato dalla volontà dei membri di improvvisarsi terroristi. Gli attacchi simultanei sono rivolti a danneggiare i simboli del denaro e della tradizione francese.

Ci vuole poco per smascherare dei ragazzi inebriati da idealismi (volutamente non menzionati) che perseguono con mezzi di bassa caratura. In tal senso, il grande magazzino in cui si rifugiano è pieno di tentazioni, ed il gruppo si lascia così sedurre dall’edonismo capitalista griffato Nike. Società e sovversivi: due facce della stessa medaglia.

Maniacale attenzione alla fotografia, uso sapiente dei fuori campo e colonna sonora ricercata: con Nocturama, il regista Bertrand Bonello mette il timbro sul suo stile e si conferma uno dei cineasti ‘pop’ più interessanti del panorama internazionale.

Un finale lontano da ogni didascalismo di sorta esalta Nocturama fino a renderlo un autentico must watch degli anni ‘10.

⭐⭐⭐⭐