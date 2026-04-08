Dopo aver esplorato i confini dello sci-fi con Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley ha trovato il suo prossimo lavoro sul grande schermo. Secondo il the Hollywood Reporter il progetto in questione sarà una rivisitazione di Terrified (in originale Aterrados), pellicola soprannaturale diretta originariamente da Demián Rugna, che collaborerà attivamente con Hawley allo sviluppo di questa nuova versione.

Il film originale, ambientato in un quartiere di Buenos Aires, seguiva le indagini di un poliziotto e di un gruppo di ricercatori del paranormale alle prese con fenomeni terrificanti e inspiegabili all’interno di alcune abitazioni. Hawley produrrà il film con la sua casa di produzione “26 Keys”.

Il ritorno al cinema di Noah Hawley dopo il successo di Alien: Pianeta Terra

L’annuncio segna una svolta importante per il progetto, rimasto nel limbo per anni (in precedenza era stato accostato al nome di Guillermo del Toro). La scelta di Hawley suggerisce un approccio che, pur mantenendo la brutalità e gli spaventosi effetti visivi dell’originale, potrebbe virare verso la narrazione psicologica e la tensione slow-burn tipica delle sue opere televisive. Hawley sta dimostrando una capacità unica nel reimmaginare proprietà intellettuali esistenti dotandole di una nuova e disturbante profondità.

A proposito, le riprese della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra sono previste per il prossimo mese.