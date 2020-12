Noah Hawley svilupperà una serie su Alien per Hulu

L’atteso evento noto come Investor Day della Disney si sta svolgendo proprio in queste ore. Tra le novità annunciate, una serie ambientata nell’universo Alien.

Durante il panel di FX è stato annunciato che FX Productions è attualmente impegnata nello sviluppo di una serie ambientata nell’universo Alien. Tale serie sarà creata da Noah Hawley (Fargo) con la collaborazione di Ridley Scott, qui in chiave di produttore con la sua Scott Free.

La serie sarà la prima in assoluto ad essere ambientata sul pianeta Terra (escludendo Alien vs Predator), con una collocazione temporale abbastanza vicina al presente.

Queste sono le parole di John Landgraf (CEO FX) a riguado:

“FX si sta muovendo rapidamente per portare sullo schermo la prima serie basata su uno dei franchise fantascientifici horror più famosi di sempre: Alien. Siamo in trattative avanzate con il premio Oscar Ridley Scott, regista del primo film di Alioen e di Alien: Covenant, per unirsi a noi come produttore esecutivo. La serie fonderà l’horror indimenticabile del primo film e l’azione non-stop del secondo. Sarà davvero una corsa terrificante.”

Facile immaginare che la serie sia poi destinata a Disney+, ma attraverso la nuova piattaforma Star (qui i dettagli). Cosa ne pensate?