Noah Hawley aggiorna sulla serie tv dedicata alla saga Alien

Come annunciato alla fine dello scorso anno, Noah Hawley sta sviluppando per la Disney una serie FX/Hulu ambientata nell’universo di Alien.

Pochi sono i particolari trapelati sino ad ora in merito allo show, sappiamo solo che la storia, ambientata in un futuro non troppo lontano, si svolgerà sulla Terra. Noah Hawley, in una recente intervista su Vanity Fair, ha voluto comunque anticipare maggiori dettagli, queste le sue dichiarazioni:

“La prossima cosa per me, sembra, essere una serie di Alien per FX, che affronti quel franchise e quei fantastici film di Ridley Scott, James Cameron e David Fincher (ndr Alien, Aliens – Scontro Finale e Alien 3)… Sono grandi film di mostri, ma non sono solo film di mostri. Riguardano l’umanità intrappolata tra il nostro passato primordiale e parassitario e il nostro futuro di intelligenza artificiale, ed entrambi stanno cercando di ucciderci. Qui ci sono degli esseri umani che non possono andare avanti e non possono tornare indietro. Quindi lo trovo davvero interessante.“

Per chi si aspetta il ritorno di uno dei personaggi più iconici, Hawley ha poi aggiunto:

“Questa non è una storia su Ripley . Lei è uno dei più grandi personaggi di tutti i tempi, e penso che la storia sia stata raccontata abbastanza bene, e non voglio scherzarci sopra. È una storia ambientata anche sulla Terra. Le storie aliene sono sempre intrappolate… Intrappolate in una prigione, intrappolate in un’astronave. Ho pensato che sarebbe stato interessante alzare un po’ la posta in gioco e chiedersi ‘Cosa succederebbe se non riuscissero a contenerlo?’, in modo che fosse più immediata.“

Riguardo ad alcuni dettagli in più sulla storia, accennando forse anche all’organizzazione senza scrupoli Weyland-Yutani (già vista nell’universo di Alien), Il regista ha proseguito dicendo:

“A un certo livello è anche una storia sulla disuguaglianza. Nel mio, vedrai anche le persone che mandano [le persone che devono fare il lavoro sporco]. Quindi vedrai cosa succede quando la disuguaglianza con cui stiamo lottando ora non viene risolta. Se noi come società non riusciamo a capire come sostenerci a vicenda e diffondere la ricchezza, allora cosa ci accadrà?”

Cosa possiamo aspettarci dai terribii xenomorfi liberi di gironzolare famelici nel nostro Pianeta? Speriamo di vederlo ben presto.