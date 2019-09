Le riprese italiane di No Time to Die proseguono in questi giorni da Matera, la riprova arriva dal video ufficiale appena rilasciato da Universal Pictures.

Dopo una serie di sessioni con protagonista la seconda unità ed alcune comparse, le riprese italiane di No Time to Die sono finalmente entrate nel vivo. La divisione italiana della Universal Pictures ha diffuso oggi un video dal backstage italiano, con alcune foto che riguardano Daniel Craig e Léa Seydoux.

No Time to Die

Tra le locations confermate Italia, Jamaica, Norvegia, Londra, Grecia.

No Time to Die sarà diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

La nuova release ufficiale è stata fissata per l'8 aprile 2020, anche in Italia.