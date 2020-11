No Time to Die: La nuova 007 sarà Lashana Lynch

Daniel Craig lascerà il ruolo di 007 con No Time to Die, dopodichè toccherà a Lashana Lynch prendere la pesante eredità.

Dopo mesi di indiscrezioni, alla fine è arrivata la conferma ufficiale da parte della stessa Lashana Lynch: la nuova 007 sarà lei. L’occasione è arrivata attraverso un’intervista rilasciata al magazine Harpers Bazaar.

Senza mezzi termini, l’attrice ha confermato le indiscrezioni, parlando del suo atteggiamento riguardo i commenti – non proprio positivi – apparsi in rete per la scelta della produzione di dare il ruolo ad una donna nera:

“Sono una donna nera, se ci fosse stata un’altra donna nera al posto mio, sarebbero successe le stesse cose. Avrebbe ricevuto gli stessi attacchi e gli stessi insulti. Devo solo ricordarmi che il dialogo è aperto e che faccio parte di qualcosa di molto, molto rivoluzionario.“

Sarà interessante a questo punto capire come il passaggio di consegne sarà gestino in No Time to Die.

