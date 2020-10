No Time to Die: Il nuovo Bond movie rimandato al 2021

La MGM, la Universal e i produttori della saga di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che la release di No Time to Die, il 25esimo film della serie di James Bond, è rimandato al 2 aprile in maniera tale da poter essere visto, al cinema, dal maggior numero possibile di persone. Capiamo che l’ulteriore rinvio lascerà delusi i fan, ma non vediamo l’ora di convididere No Time to Die con tutti voi il prossimo anno.