Nine Puzzles | Recensione della serie coreana su Disney+

Si è da poco conclusa su Disney+ la prima stagione di Nine Puzzles, il nuovo thriller poliziesco con protagonisti Kim Da-mi e Son Seok-koo. Questa è la nostra recensione.

La Trama | Nine Puzzles

Yoon Ena (Kim Da-mi) è una studentessa che, rientrando a casa, scopre che lo zio è stato brutalmente assassinato. Sulla scena del crimine è presente la tessera di un puzzle, un dettaglio ignorato da tutti tranne che da Ena.

La ragazza viene sospettata di essere l’autrice del delitto e la sua incapacità di ricordare gli eventi non fa che aumentare i dubbi sulla sua colpevolezza. La mancanza di prove concrete impedisce che la giovane venga incriminata, ma il detective Kim Han-saem (Son Seok-koo) continua a nutrire sospetti su di lei.

Dieci anni dopo il primo omicidio, Ena, ora specializzata come profiler, viene chiamata a indagare su un caso di omicidio legato al puzzle, proprio con il detective Kim Han-saem, che accetta con riluttanza la collaborazione.

Un Thriller Poliziesco Avvincente | Nine Puzzles

Nine Puzzles è un intricato thriller poliziesco costruito ad arte da Lim Eun-mi. Lo showrunner coreano si ispira apertamente alla letteratura gialla, creando un avvincente rebus che coinvolge lo spettatore, episodio dopo episodio, nel tentativo di svelare la complessa trama che si sviluppa nel tempo.

Si tratta di un’ottima serie coreana che scorre rapidamente, alternando efferate uccisioni a momenti più leggeri legati al personaggio di Ena. A questo proposito, va sottolineata l’eccellente interpretazione di Kim Da-mi, che dà vita a un personaggio apparentemente freddo e determinato, ma che cela una fragilità che la porta a fare affidamento su figure come il detective Kim e la dottoressa Lee (Park Gyu-young).

Una Serie Coreana di Livello Internazionale | Nine Puzzles

Il regista Yoon Jong-bin, premiato con diversi riconoscimenti asiatici, cattura l’attenzione del pubblico con facilità, offrendo un prodotto di livello internazionale, accessibile anche a chi non conosce la cultura coreana. La gestione dei flashback è impeccabile, supportata da un’ottima fotografia e da un CGI avanzato. La colonna sonora, arricchita da brani di musica classica, accompagna con precisione le varie fasi della narrazione, come un metronomo.

Sebbene la serie coreana Nine Puzzles sia autoconclusiva, il finale lascia spazio a possibili nuove avventure per Ena e Kim. Al momento in cui scriviamo, non ci sono conferme né smentite, ma i rumor si susseguono. Con la speranza di un rinnovo per una seconda stagione di Nine Puzzles, vi invitiamo a scoprire gli undici episodi di questa enigmatica avventura, un thriller poliziesco che non delude.

