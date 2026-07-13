Una delle saghe cinematografiche più spaventose e influenti della storia del cinema horror si appresta a tornare in vita sotto una nuova e inaspettata bandiera distributiva. Paramount Pictures ha ufficialmente chiuso un importante accordo per acquisire i diritti di distribuzione statunitensi della sceneggiatura originale di A Nightmare on Elm Street, il capolavoro cult scritto e diretto nel 1984 dal leggendario Wes Craven. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter.

La major utilizzerà lo script originale per sviluppare un lungometraggio completamente nuovo che riporterà sul grande schermo l’iconico serial killer Freddy Krueger, caratterizzato dal suo inconfondibile guanto artigliato e dal volto ustionato. Il progetto sarà guidato da Paramount Primal, la neonata etichetta di genere della major affidata ai produttori J.D. Lifshitz e Raphael Margules, già celebrati nell’ambiente horror per il successo del film Barbarian.

Il ritorno di Freddy Krueger: la sinossi del nuovo capitolo e i dettagli legali

I diritti dell’opera sono stati concessi in licenza direttamente dagli eredi di Wes Craven, tra cui la vedova Iya Labunka e il figlio Jonathan Craven, che figureranno come produttori della pellicola insieme all’avvocato esperto di copyright Marc Toberoff.

Questo passaggio di consegne segna un momento storico per il brand: storicamente la saga era infatti legata a New Line Cinema (e successivamente a Warner Bros.), al punto che la compagnia indipendente venne soprannominata “la casa che Freddy ha costruito” grazie agli incredibili incassi generati dagli otto film e dal reboot del 2010. Sfruttando la legge sul copyright che permette agli autori di reclamare i diritti trentacinque anni dopo la pubblicazione, la famiglia di Craven era tornata in possesso della sceneggiatura nel 2019, gettando le basi per questa nuova iterazione, mentre a New Line rimarranno i diritti di distribuzione internazionali.

Sebbene i dettagli sulla trama rimangano strettamente riservati, la produzione ha confermato che la nuova pellicola sarà interamente ambientata nell’universo narrativo stabilito nel 1984, ripartendo proprio dalle fondamenta dello script originale. La storia ruoterà nuovamente attorno al perturbante demone dei sogni capace di perseguitare e uccidere gli adolescenti nel sonno, vendicandosi del linciaggio subito anni prima per mano dei genitori della cittadina.

Iya Labunka ha rilasciato una dichiarazione entusiasta per l’inizio dei lavori, sottolineando come Wes Craven sarebbe stato felice di vedere l’horror occupare finalmente il posto d’onore che merita all’interno del canone culturale contemporaneo, promettendo ai fan un’esperienza terrorizzante da vivere insieme nel buio della sala cinematografica.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: A Nightmare on Elm Street

A Nightmare on Elm Street Soggetto originale: Wes Craven

Wes Craven Produttori: Iya Labunka, Jonathan Craven, Marc Toberoff

Iya Labunka, Jonathan Craven, Marc Toberoff Produttori esecutivi: J.D. Lifshitz, Raphael Margules

J.D. Lifshitz, Raphael Margules Produzione: Paramount Primal, Craven Estate

Paramount Primal, Craven Estate Distribuzione: Paramount Pictures