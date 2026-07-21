Il regista di District 9, Neill Blomkamp, torna a far parlare di sé con un progetto destinato a dividere l’industria cinematografica. Si intitola “Nightborne” ed è un cortometraggio horror fantascientifico di 13 minuti realizzato interamente attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Presentato come un “film di prova”, Nightborne segna anche il debutto ufficiale dei Barley Studios, la nuova realtà fondata da Blomkamp per esplorare le frontiere della produzione cinematografica basata su IA, esattamente come anni fa fece con i celebri Oats Studios per i visual effects tradizionali. Questa la sinossi: Una pilota dell’esercito statunitense viene abbattuta e data per morta sul campo di battaglia. Suo marito seppellisce una bara vuota, ma registrazioni segrete smentiscono la versione ufficiale. Attraverso interviste, filmati di repertorio e le rivelazioni di uno scienziato rinnegato, il corto svela l’esistenza di un programma di difesa secretato per la rianimazione dei soldati caduti.

Come e perché è stato realizzato Nightborne

Il corto serve da banco di prova: l’obiettivo dichiarato del regista è realizzare a breve un vero e proprio lungometraggio con questo flusso di lavoro. Girato con lo stile del found footage e del falso documentario (mockumentary), Nightborne unisce elementi militari, fantascienza cupa e body horror, da sempre marchi di fabbrica della poetica di Blomkamp.

Nonostante l’impiego massiccio dell’IA generativa (nello specifico la piattaforma Seedance 2.0), Blomkamp ci tiene a precisare che l’apporto umano non è sparito, infatti 32 attori reali hanno fornito volti e performance vocali per i personaggi, mentre un team di concept artist tradizionali ha guidato la direzione visiva del progetto.