Night Swim: Il trailer italiano dell’horror Blumhouse

Universal Pictures ha diffuso oggi il trailer italiano di Night Swim, l’horror prodotto dalla Blumhouse, in collaborazione con la Atomic Monster di James Wan.

Il film non ha ancora una data di lancio nelle sale italiane (negli USA è atteso per il 5 gennaio), ma si preannuncia come uno dei primi grandi horror della prossima stagione cinematografica, fosse altro per la stretta collaborazione a livello produttivo tra due maestri del brivido, ovvero Jason Blum e James Wan.

Nel cast spicca il volto di Wyatt Russell (prossimamente in Monarch: Legacy of Monsters), con lui Kerry Condon, Amélie Hoeferle e Gavin Warren. La regia è stata curata, invece, da Rod Blackhurst e Bryce McGuire, già autori del corto da cui Night Swim prende ispirazione.

Al centro della trama un ex atleta della Major League colpito da una malattia degenerativa che cerca sollievo in una vecchia piscina acquistata con la sua nuova casa. Avere una piscina dietro casa diventa per lui un’occasione per curare la sua malattia, ma anche per offrire svago alla sua famiglia. Quello che non sa, però, è che la casa cela nel passato un segreto oscuro.